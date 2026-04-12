Last-Minute-Wende für Glasner, De Zerbi verliert Debüt

Jean-Philippe Mateta lässt Crystal Palace jubeln!

Der Franzose dreht das Spiel gegen Newcastle mit einem Doppelpack (80., 90+4.) quasi im Alleingang. Damit gewinnen die "Eagles" am 32. Spieltag der englischen Premier League mit 2:1 gegen Newcastle United.

Lange deutet aber alles auf eine Niederlage für die Elf von Oliver Glasner hin. Newcastle dominiert das Spielgeschehen in der ersten Hälfte mit 58 Prozent Ballbesitz, tut sich gegen Palaces disziplinierte Defensive jedoch schwer, klare Chancen herauszuspielen.

Kurz vor dem Pausenpfiff dann die kalte Dusche für die Hausherren: William Osula bringt Newcastle nach Vorlage von Lewis Miley in der 43. Minute mit 1:0 in Führung.

Palace wie verwandelt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich Crystal Palace wie verwandelt. Angetrieben von den eigenen Fans erhöhen die Londoner den Druck und kommen zu deutlich mehr Offensivaktionen. Der entscheidende Wendepunkt kommt mit der Einwechslung von Jean-Philippe Mateta, der das Spiel im Alleingang entscheidet.

Zunächst ist es der französische Stürmer, der in der 84. Minute nach präziser Vorlage von Tyrick Mitchell per Kopf den verdienten 1:1-Ausgleich erzielt.

Mateta avanciert zum Matchwinner

Die Schlussphase entwickelt sich zum echten Krimi: Während Newcastle mit zunehmender Härte agiert und sich drei Gelbe Karten abholt, wirft Palace alles nach vorne.

Der unbändige Wille wird in der Nachspielzeit belohnt: Nach einem Foul von Sven Botman im Strafraum und anschließendem VAR-Check entscheidet Schiedsrichter Andrew Madley auf Elfmeter. Jean-Philippe Mateta tritt an, behält die Nerven und verwandelt eiskalt zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Am Ende ist es ein Sieg der Effizienz für Crystal Palace. Obwohl Newcastle über die gesamte Spieldauer mehr Ballbesitz hat, zeigen sich die Londoner vor dem Tor kaltschnäuziger und verbuchen mehr Schüsse aufs Tor (5 zu 3). Für Newcastle wird diese Niederlage nach einer Führung zur bitteren Pille, während Palace einen moralisch immens wichtigen Heimsieg feiert.

De Zerbis Premiere ohne Tor und Punkte

Im Parallelspiel verliert Tottenham Hotspur beim Debüt von Neo-Chefcoach De Zerbi mit 0:1 beim AFC Sunderland.

Die Gastgeber sind über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft. Nordi Mukiele erzielt in der 61. Minute das Goldtor. Damit warten die Spurs weiter auf den ersten Premier-League-Sieg in diesem Kalenderjahr.

In der Tabelle bleibt Tottenham somit weiter auf einem Abstiegsplatz. Auf Rang 18 waren die Londoner am Freitag gerutscht, weil West Ham mit 4:0 gegen die Wolves gewann.