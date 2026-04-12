Schritt Richtung Meisterschaft: Inter dreht Spiel gegen Como

Inter Mailand macht einen großen Schritt in Richtung Meistertitel!

Am 32. Spieltag der italienischen Serie A feiern die "Nerazzurri" einen wichtigen 4:3-Sieg gegen Como 1907. Dabei zeigt die Truppe von Cristian Chivu starke Comeback-Qualitäten.

Denn Como startet besser in die Partie und hat die ersten Chancen. In der 36. Minute ist es dann Alex Valle, der Como per Abstauber in Führung bringt. Nur kurze Zeit später erhöht Nico Paz sogar auf 2:0 (45.).

Thuram aus 30 Meten

Doch noch vor der Halbzeitpause gelingt Marcus Thuram der Anschlusstreffer (45+1.). Kurz nach dem Seitenwechsel ist dann erneut Thuram zur Stelle.

Der Franzose sieht, dass Como-Keeper Jean Butez zu weit vor dem Tor steht. Thuram überlupft aus gut 30 Metern Butez und trifft zum Ausgleich.

In der 58. Minute bringt Denzel Dumfries eine Freistoßflanke von Calhanoglu per Kopf im Tor unter und sorgt so für die erstmalige Inter-Führung.

Dumfries macht alles klar

Wenig später ist es dann erneut Dumfries, der endgültig alles klar macht. Erneut trifft der Niederländer nach einer Freistoßflanke (72.).

Lucas da Cunha trifft für Como per Elfmeter zwar noch zum 3:4 (89.), doch der Treffer kommt zu spät.

Da Verfolger Napoli nur 1:1 gegen Parma gespielt hat, kann Inter den Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte ausbauen. Bei sechs ausbleibenden Spielen sieht es somit stark nach der 21. Meisterschaft der Vereinsgeschichte aus. Como hingegen fällt durch die Niederlage aus den Champions-League-Rängen.