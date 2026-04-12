Como 1907 Como 1907 COM Inter Mailand Inter Mailand INT
Endstand
3:4
2:1 , 1:3
  • Alex Valle
  • Nico Paz
  • Lucas Da Cunha
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schritt Richtung Meisterschaft: Inter dreht Spiel gegen Como

Trotz eines 0:2-Rückstands gegen Como gewinnt Inter dank zweier Doppelpacker.

Schritt Richtung Meisterschaft: Inter dreht Spiel gegen Como Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Inter Mailand macht einen großen Schritt in Richtung Meistertitel!

Am 32. Spieltag der italienischen Serie A feiern die "Nerazzurri" einen wichtigen 4:3-Sieg gegen Como 1907. Dabei zeigt die Truppe von Cristian Chivu starke Comeback-Qualitäten.

Denn Como startet besser in die Partie und hat die ersten Chancen. In der 36. Minute ist es dann Alex Valle, der Como per Abstauber in Führung bringt. Nur kurze Zeit später erhöht Nico Paz sogar auf 2:0 (45.).

Thuram aus 30 Meten

Doch noch vor der Halbzeitpause gelingt Marcus Thuram der Anschlusstreffer (45+1.). Kurz nach dem Seitenwechsel ist dann erneut Thuram zur Stelle.

Der Franzose sieht, dass Como-Keeper Jean Butez zu weit vor dem Tor steht. Thuram überlupft aus gut 30 Metern Butez und trifft zum Ausgleich.

In der 58. Minute bringt Denzel Dumfries eine Freistoßflanke von Calhanoglu per Kopf im Tor unter und sorgt so für die erstmalige Inter-Führung.

Dumfries macht alles klar

Wenig später ist es dann erneut Dumfries, der endgültig alles klar macht. Erneut trifft der Niederländer nach einer Freistoßflanke (72.).

Lucas da Cunha trifft für Como per Elfmeter zwar noch zum 3:4 (89.), doch der Treffer kommt zu spät.

Da Verfolger Napoli nur 1:1 gegen Parma gespielt hat, kann Inter den Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte ausbauen. Bei sechs ausbleibenden Spielen sieht es somit stark nach der 21. Meisterschaft der Vereinsgeschichte aus. Como hingegen fällt durch die Niederlage aus den Champions-League-Rängen.

Mehr zum Thema

Holt Inter zwei Ex-Bundesliga-Kicker?

Holt Inter zwei Ex-Bundesliga-Kicker?

Serie A
Juve legt Como im Champions-League-Rennen wieder vor

Juve legt Como im Champions-League-Rennen wieder vor

Serie A
"Sind dran" - ÖFB-Teamspieler soll in der Bundesliga bleiben

"Sind dran" - ÖFB-Teamspieler soll in der Bundesliga bleiben

Deutsche Bundesliga
3
AC Milan verabschiedet sich wohl aus dem Titelkampf

AC Milan verabschiedet sich wohl aus dem Titelkampf

Serie A
Ilzer-Schützling kurz vor Wechsel zu Ligakonkurrenten

Ilzer-Schützling kurz vor Wechsel zu Ligakonkurrenten

Deutsche Bundesliga
Goldtor nach Lienhart-Einwechslung: Freiburg siegt in Mainz

Goldtor nach Lienhart-Einwechslung: Freiburg siegt in Mainz

Deutsche Bundesliga
Fortuna Düsseldorf: Auf Anfang folgt Ende

Fortuna Düsseldorf: Auf Anfang folgt Ende

International

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Inter Mailand Marcus Thuram Denzel Dumfries Como 1907