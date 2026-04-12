Friedl-Rot und Schmid-Tor in Unterzahl! Werder verliert in Köln

Der SV Werder Bremen lässt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen!

Im direkten Duell gegen den 1. FC Köln verlieren die Werderaner am 29. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 1:3.

Aus Sicht der Gäste, bei denen mit Marco Grüll, Romano Schmid und Marco Friedl drei ÖFB-Legionäre in der Startelf stehen, geht es miserabel los: Deman trifft Kaminski, El Mala verwandelt den Strafstoß (7.)

Notbremse von Friedl

Und es kommt noch härter für Bremen: Ache kann nach einem schwachen Bittencourt-Pass Richtung Tor laufen, Friedl bringt den bulligen Stürmer als letzter Mann zu Fall - und sieht dafür die Rote Karte für eine Notbremse.

Dennoch kann die Thioune-Elf das 0:1 in die Pause retten. Kurz nach Wiederbeginn fällt beinahe das 2:0, doch Torschütze Castro-Montes steht im Abseits (47.). 18 Minuten später ist es aber so weit: Ache bringt den Nachschuss infolge einer Ecke im Tor unter.

Schmid mit dem Anschluss

Der Kölner Torschütze macht das Spiel allerdings wieder spannend, im Strafraum kommt er gegen Schmid zu spät. Den fälligen Elfer verwandelt der Österreicher selbst ins linke Eck.

Chancen auf den Ausgleich findet Bremen allerdings nicht mehr vor. Stattdessen trifft Johannesson in 90+7 zur Entscheidung, womit Köln (30 Pkt.) an Werder (28 Pkt.) vorbeizieht und neuer 13. ist. Der SVW fällt hingegen auf Rang 15 zurück, hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.