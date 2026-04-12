Goldtor nach Lienhart-Einwechslung: Freiburg siegt in Mainz

Der SC Freiburg gewinnt zum Abschluss der 29. Bundesliga-Runde mit 1:0 beim 1. FSV Mainz 05.

Bei den 05ern stehen mit Stefan Posch (90 Minuten), Phillipp Mwene (bis zur 74.) und Nikolas Veratschnig (bis zur 62.) gleich drei ÖFB-Kicker in der Startelf, Philipp Lienhart kommt für Freiburg zur Halbzeit in die Partie.

Bis dahin halten sich beide Teams, die noch am Donnerstag in der Europa bzw. Conference League gespielt hatten, übrigens zurück. Für ein Highlight sorgt Posch: Der Innenverteidiger hält aus der zweiten Reihe einfach mal drauf, Atubolu kann den wuchtigen Schuss noch an die Stange wehren (26.).

Lienhart leitet kurz nach Einwechslung das Führungstor ein

Der zweite Durchgang beginnt aus SCF-Sicht perfekt: Manzambis langer Einwurf wird von Lienhart zu Ginter weitergeleitet. Der Deutsche legt mit der Ferse zurück auf Höler, der mit seinem Kopfball Batz überwindet (47.).

Mainz hat in der Folge Möglichkeiten auf den Ausgleich. Die wohl beste davon lässt Widmer zentral vorm Tor liegen, Atubolu kann den unplatzierten Abschluss parieren.

Freiburg bleibt dadurch mit 40 Punkten auf Rang acht, Mainz (33 Pkt.) ist weiterhin Neunter.