NEWS
ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg
Der Österreicher sorgt gegen Wrexham für die Entscheidung.
Christoph Klarer gelingt sein zweiter Saisontreffer in der englischen Championship.
Beim Sieg von Birmingham City am 42. Spieltag der zweithöchsten englischen Spielklasse gegen den AFC Wrexham trifft der ÖFB-Legionär in der 71. Minute zum 2:0-Endstand.
Für die "Blues" war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie. In der Tabelle arbeitet sich das Team von Kapitän Klarer mit 56 Punkten vor auf Platz 15.