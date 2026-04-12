ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg

Christoph Klarer gelingt sein zweiter Saisontreffer in der englischen Championship.

Beim Sieg von Birmingham City am 42. Spieltag der zweithöchsten englischen Spielklasse gegen den AFC Wrexham trifft der ÖFB-Legionär in der 71. Minute zum 2:0-Endstand.

Für die "Blues" war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie. In der Tabelle arbeitet sich das Team von Kapitän Klarer mit 56 Punkten vor auf Platz 15.