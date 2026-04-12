NEWS

ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg

Der Österreicher sorgt gegen Wrexham für die Entscheidung.

ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Christoph Klarer gelingt sein zweiter Saisontreffer in der englischen Championship.

Beim Sieg von Birmingham City am 42. Spieltag der zweithöchsten englischen Spielklasse gegen den AFC Wrexham trifft der ÖFB-Legionär in der 71. Minute zum 2:0-Endstand.

Für die "Blues" war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie. In der Tabelle arbeitet sich das Team von Kapitän Klarer mit 56 Punkten vor auf Platz 15.

Mehr zum Thema

ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

International
Jüngster und ältester Offensivspieler treffen bei Liverpool-Sieg

Jüngster und ältester Offensivspieler treffen bei Liverpool-Sieg

Premier League
ÖFB-Legionär Adewumi trifft bei Brügge-Sieg

ÖFB-Legionär Adewumi trifft bei Brügge-Sieg

International
1
Nächste Wolfsburg-Pleite - Wimmer: "Fußball nicht ganz gerecht"

Nächste Wolfsburg-Pleite - Wimmer: "Fußball nicht ganz gerecht"

Deutsche Bundesliga
4
Elche und Affengruber feiern wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Elche und Affengruber feiern wichtigen Sieg im Abstiegskampf

La Liga
3
BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

Deutsche Bundesliga
Rückschlag im Titelkampf: Arsenal verliert gegen Bournemouth

Rückschlag im Titelkampf: Arsenal verliert gegen Bournemouth

Premier League
4

Kommentare

Fußball Fußball International England (Fußball) Championship Birmingham City Christoph Klarer AFC Wrexham ÖFB-Legionäre