Fortuna Düsseldorf: Auf Anfang folgt Ende

Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf!

Der deutsche Zweitligist trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Markus Anfang. Gleichzeitig präsentiert der abstiegsbedrohte Klub mit Alexander Ende dessen Nachfolger.

Anfang-Nachfolger Ende wurde Mitte März bei Ligarivale Preußen Münster entlassen und soll nun den Klub in der Liga halten.

Ein Punkt Vorsprung

Die Düsseldorfer kassierten zuletzt vier Liganiederlagen in Serie und sind in der Tabelle auf Position 14 abgerutscht. Nur ein Punkt trennt die Fortuna von einem direkten Abstiegsplatz.

Anfang kam erst im Oktober 2025 zum Klub, holte in 22 Spielen jedoch nur sechs Siege. Ende war von Juli 2025 bis März 2026 bei Münster, holte dort in 27 Spielen ebenfalls sechs Siege.