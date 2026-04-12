Kantersieg trotz vergebenem Elfer! Stuttgart schießt HSV ab

Der VfB Stuttgart feiert am 29. Spieltag der deutschen Bundesliga einen verdienten 4:0-Heimsieg über den Hamburger SV.

Vom Start weg wird die Hoeneß-Elf ihrer Favoritenrolle gerecht. Undav (10.) vergibt die erste Chance, doch Stiller macht es elf Minuten später besser: Der Spielmacher trifft nach Leweling-Querpass ins linke Eck.

Führich (32.) erhöht nach einer Balleroberung am HSV-Strafraum auf 2:0.

Entscheidung nach einer Stunde

Auch nach dem Seitenwechsel besitzt der VfB Vorteile im Spiel. Demirovic (48.) und Führich (55.) nähern sich dem 3:0 an, das letztendlich durch Mittelstädt fällt. Infolge einer Ecke wird der Schuss des Linksverteidigers noch entscheidend von Torunarigha abgefälscht (56.).

Undav vergibt in weiterer Folge kläglich einen Elfmeter, damit steht der DFB-Stürmer weiter bei 18 Saisontreffern. Der Führende in der Torschützenliste, Harry Kane, hat aber bereits 31 Treffer.

Nichtsdestotrotz stellt Stuttgart noch auf 4:0, El Khannouss' abgefälschter Schuss geht im hohen Bogen über Heuer-Fernandes hinweg ins Netz.

Der VfB Stuttgart (56 Pkt.) überholt damit wieder Leipzig und platziert sich punktgleich mit RB auf Rang drei, während der HSV mit 31 Zählern Zwölfter bleibt.