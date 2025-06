Leverkusen an Trauner-Teamkollege interessiert

Kommt ein Brasilianer als Ersatz für Florian Wirtz zu Bayer Leverkusen?

Wie das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International" mit Verweis auf Quellen aus dem Umfeld von Neo-Trainer Erik ten Hag berichtet, soll sich die "Werkself" mit Igor Paixao beschäftigen.

Paixao soll Feyenoords Rekordverkauf werden

Der 1,68m große Brasilianer steht noch bis Sommer 2029 bei Trauner-Klub Feyenoord Rotterdam unter Vertrag.

Die Niederländer hoffen, dass Paixao eine neue Rekordablöse in die Vereinskasse spült - der AC Milan hat für den derzeitigen Rekordhalter, Santiago Gimenez, im vergangenen Winter 35 Millionen Euro (inklusive Boni) bezahlt.

Paixao ist im August 2022 für 4,5 Millionen Euro aus seiner Heimat von Coritiba FC nach Rotterdam gewechselt. Für Feyenoord hat der Brasilianer in 129 Partien 39 Tore erzielt und weitere 29 aufgelegt. In der vergangenen Saison ist der offensiv vielseitig einsetzbare Dribbler auf wettbewerbsübergreifend 18 Treffer und 19 Assists in 47 Partien gekommen.