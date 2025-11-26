Zieht es einen Leipzig-Stürmer zu Messi und Inter Miami?

Bei Timo Werner und RB Leipzig werden sich die Wege im Winter wohl trennen!

Auch wenn der 29-jährige Stürmer mit 113 Toren in 214 Pflichtspielen der Rekordtorschütze der "Roten Bullen" ist, hat der Deutsche mittlerweile einen schweren Stand.

In der laufenden Saison kam Werner erst eine Minute zum Einsatz. Die meiste Zeit schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader. Wenig überraschend also, warum beide Seiten im Winter eine Veränderung anstreben.

Wechsel in die MLS?

Wie die "Bild" nun berichtet, möchte der Stürmer gerne zu Inter Miami in die MLS wechseln. Werner könnte damit an der Seite von Lionel Messi und Luis Suarez stürmen, auch der Glamour-Faktor in Miami soll laut dem Bericht zum 29-Jährigen und seiner Frau passen.

Bis zuletzt gab es immer wieder auch Gerüchte über einen Transfer zu den New York Red Bulls. Ein Wechsel im Sommer scheiterte aber an den zu hohen Gehaltsforderungen des Offensivspielers.