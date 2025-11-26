NEWS

Einbruch in Villa von Ex-Leicester-Star

Der Stürmer spielt aktuell in der Serie A bei Cremonese. Jetzt wurde in seine Villa am Gardasee eingebrochen.

Einbruch in Villa von Ex-Leicester-Star Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Der frühere englische Nationalspieler Jamie Vardy, seit Sommer Stürmer des italienischen Erstligisten Cremonese Calcio, ist ins Visier von Kriminellen geraten.

Die Villa des englischen Angreifers in Salò am Gardasee wurde von einer Bande von Kriminellen ausgeräumt, wie Medien berichteten. Mindestens drei Personen nutzten die Abwesenheit der ehemaligen Leicester-Legende, brachen ein Fenster auf und stahlen wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich die Beute des Einbruchs auf rund 100.000 Euro. Laut Angaben der Ermittler hatte die Bande die Bewegungen des 38-jährigen Torjägers, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und wusste, dass das Haus unbewacht sein würde.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Paukenschlag? Alonso-Entlassung könnte in Kürze bevorstehen

Paukenschlag? Alonso-Entlassung könnte in Kürze bevorstehen

La Liga
2
Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht

Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht

International
Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

International
2
Wie Ex-LASK-Kicker Michorl über eine Österreich-Rückkehr denkt

Wie Ex-LASK-Kicker Michorl über eine Österreich-Rückkehr denkt

International
4
Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
2
Verletzungsschock für RB Leipzig

Verletzungsschock für RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Fußball Jamie Vardy Fußball International Serie A US Cremonese Gardasee Einbrecher Einbruch Italien (Fußball)