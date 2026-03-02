Philadelphia Union Philadelphia Union PHI
New York City FC New York City FC NYC
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Indiana Vassilev
  • Hannes Wolf
  • Tayvon Gray
NEWS

Wolf trifft bei Last-Minute-Sieg von New York City

Der Österreicher erzielt den zwischenzeitlichen FÜhrungstreffer. Auch Messi trifft erstmals in dieser MLS-Saison.

Wolf trifft bei Last-Minute-Sieg von New York City Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der New York City FC feiert einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen die Philadelphia Union.

ÖFB-Legionär Hannes Wolf bringt die Gastgeber in der 36. Minute in Führung: Nach einem Abpraller reagiert er am schnellsten und staubt zur 1:0-Führung ab.

In einer turbulenten Schlussphase spitzt sich die Partie noch einmal zu. In der 89. Minute verwandelt Vassiliev einen Elfmeter zum Ausgleich.

Kurz darauf sieht Philadelphias Makhanya die Rote Karte – und NYCFC nutzt die Überzahl eiskalt aus: In der neunten Minute der Nachspielzeit steigt Gray nach einer Flanke am höchsten und köpft zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ein.

Messi trifft bei Miami-Erfolg doppelt

Inter Miami feiert am zweiten Spieltag der neuen MLS-Saison einen 4:2-Auswärtssieg bei Orlando City SC und holt damit den ersten Dreier.

Die Titelverteidiger geraten zunächst früh in Rückstand: Marco Pašalić bringt Orlando in Führung (18.), wenig später erhöht Martín Ojeda nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 (24.).

Nach dem Seitenwechsel meldet sich Miami zurück. Youngster Silvetti verkürzt in der 49. Minute mit einem Distanzschuss. Kurz darauf übernimmt Superstar Lionel Messi das Kommando: Von der Strafraumgrenze zirkelt er den Ball sehenswert ins Kreuzeck (57.) und gleicht binnen acht Minuten zum 2:2 aus.

Segovia vollendet die Aufholjagd

In der 85. Minute trifft Segovia nach Vorarbeit von Messi zur 3:2-Führung. In der Schlussminute setzt Messi mit einem direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand.

Damit fährt Miami den ersten Saisonsieg ein, nachdem sie zum Auftakt gegen Los Angeles FC noch eine 0:3-Niederlage einstecken mussten.

