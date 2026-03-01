In der letzten Sekunde: Juve holt Punkt bei der Roma

In der 24. Runde der italienischen Serie A trennen sich die AS Roma und Juventus Turin mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden.

Die Partie beginnt mit viel Tempo, wobei die Hausherren den Ton angeben. Schon früh prüft Niccolo Pisilli den Keeper (3.), ehe Lorenzo Pellegrini im direkten Anschluss knapp verzieht (3.).

Roma mit der Führung

Spallettis Truppe benötigt etwas Anlaufzeit, meldet sich aber durch Francisco Conceicao (11.) und Kenan Yildiz (13.) offensiv an, wenngleich die Abschlüsse ihr Ziel verfehlen.

In einer etwas ruhigeren Phase schlagen die Gastgeber eiskalt zu: Nach Vorarbeit von Pisilli besorgt Wesley Franca das 1:0 (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff verpasst Jonathan David für die Gäste den Ausgleich (45.), womit es mit der knappen Führung in die Kabinen geht.

Der zweite Durchgang startet für die Turiner nach Maß. Unmittelbar nach Wiederanpfiff markiert Francisco Conceicao nach Zuspiel von Bremer den 1:1-Ausgleich (47.).

Die Roma zeigt sich jedoch unbeeindruckt und reißt das Ruder wieder an sich. Zuerst köpft Evan N Dicka eine Pellegrini-Ecke zur erneuten Führung ein (54.), dann erhöht Donyell Malen nach Vorlage von Manu Kone auf 3:1 (65.) – die Vorentscheidung scheint gefallen.

Wahnsinn in der Nachspielzeit

Doch Juventus steckt nicht auf. Nachdem Teun Koopmeiners noch scheitert (69.), bringt der eingewechselte Jeremie Boga die Hoffnung zurück (78.).

In einer dramatischen Schlussphase wirft Spallettis Elf alles nach vorne: Ein Versuch von Edon Zhegrova wird noch entschärft (87.), doch tief in der Nachspielzeit gelingt dem „Joker“ Federico Gatti nach Vorarbeit von Weston McKennie der späte Ausgleich zum 3:3 (90.+3).

Das Remis hilft den Römern, den Abstand zu den Verfolgern zumindest teilweise zu wahren, wenngleich der volle Erfolg greifbar nah war. Für die Turiner ist der Last-Minute-Punkt zwar gut für die Moral, tabellarisch bedeutet er jedoch einen Rückschlag, da man aus den Top-5 verdrängt wird.