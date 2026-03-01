NEWS

Ex-Salzburger Sesko in absoluter Topform

Der Stürmer tat sich nach seinem Wechsel in die Premier League schwer. Seit dem Jahreswechsel ist der Knoten aber geplatzt.

Ex-Salzburger Sesko in absoluter Topform Foto: © GETTY
Im Sommer 2025 wechselte Benjamin Sesko mit großen Erwartungen für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester United.

Der 22-jährige Slowene tat sich in den ersten Wochen schwer, pendelte oft zwischen Startelf und Ersatzbank und kam in der Hinrunde nur auf zwei Tore in 15 Ligaspielen.

Seit dem Jahreswechsel ist der Knoten beim ehemaligen Salzburg- und Liefering-Stürmer aber endgültig geplatzt. In den letzten sieben Spielen gelangen Sesko sechs Tore.

Aufschwung der "Red Devils"

Gegen Crystal Palace, Everton und Fulham traf der großgewachsene Slowene zudem jeweils zum Sieg. Er ist einer der Hauptgründe für den Aufschwung der "Red Devils" unter Interimstrainer Michael Carrick.

Mittlerweile liegt der Traditionsverein durch elf ungeschlagene Partien in Folge auf Rang drei. Die Tabelle der Premier League >>>

