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Überraschung bei Messi-Klub! Mascherano tritt zurück

Javier Mascherano legt sein Amt als Cheftrainer von Inter Miami nieder. Der Argentinier hatte den Klub erst vor kurzem zum ersten MLS-Cup-Titel der Geschichte geführt.

Überraschung bei Messi-Klub! Mascherano tritt zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paukenschlag bei Inter Miami!

Cheftrainer Javier Mascherano hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 41-Jährige verlässt den Klub nach eigenen Angaben aus persönlichen Gründen.

Emotionaler Abschied

In einem offiziellen Statement will der Ex-Profi nicht näher auf die Gründe eingehen. Besonders bedankte sich der Argentinier bei Spielern, Fans und dem gesamten Verein für "unvergessliche Momente" – allen voran den Gewinn des ersten Titels der Klubgeschichte.

Historischer Erfolg mit Miami

Mascherano hatte Inter Miami seit November 2024 betreut und gleich Geschichte geschrieben.

In seiner ersten Saison führte er das Franchise zum Gewinn des MLS Cups, dem bislang größten Erfolg des 2018 gegründeten Klubs rund um Mitbesitzer David Beckham.

Wiedersehen mit Messi

Besonders emotional war Mascheranos Zeit in Miami auch wegen eines alten Weggefährten: Lionel Messi.

Mit dem argentinischen Superstar hatte der ehemalige Innenverteidiger bereits als Spieler große Erfolge gefeiert – darunter zwei Champions-League-Titel (2011 und 2015) sowie das gemeinsame WM-Finale 2014 mit Argentinien.

In Miami arbeiteten die beiden nun erstmals in neuer Rollenverteilung zusammen.

Nachfolger steht bereit

Wer Mascherano langfristig beerben wird, ist noch offen. Vorerst übernimmt Guillermo Hoyos als Interimstrainer die Mannschaft.

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