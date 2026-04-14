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"Schlüsselmoment" - Kompany äußert sich zu Union-Trainerin

Der Bayern-Chefcoach sieht viele wichtige Vorteile an der Beförderung Etas zur ersten Bundesliga-Trainerin. Einen Wunsch hat er für sie.

"Schlüsselmoment" - Kompany äußert sich zu Union-Trainerin Foto: © GETTY
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Union Berlin hat mit Marie-Louise Eta erstmals in der Geschichte der europäischen Top-Fünf-Ligen eine Frau als Cheftrainerin der Männer präsentiert (mehr dazu >>>).

Nun äußert sich Bayern-Trainer Kompany bei der Pressekonferenz vor dem CL-Viertelfinale dazu. "Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen, damit sie sehen: Ich kann überall coachen und eine erfolgreiche Karriere haben. Diese Geschichten sind wirklich wichtig."

Die Einstellung von Eta sieht er als "Schlüsselmoment", über den er sehr glücklich ist. Zudem betont der 40-Jährige, dass man solche Geschichten "leicht kleinmachen kann und sagen: Sie ist nur ein Coach, so müssen wir sie behandeln. Aber es ist etwas Besonderes."

In einem Punkt hofft er auf einen Unterschied im Vergleich zu männlichen Trainern. Kompany wünscht sich, "dass sie Geduld mit ihr haben".

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