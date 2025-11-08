Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Ilzers TSG beendet Leipzig-Serie
Auch bei RB Leipzig reißt eine Serie: Die "Roten Bullen" müssen sich erstmals seit dem Saisonauftakt wieder geschlagen geben. Gegen Christian Ilzers TSG Hoffenheim setzt es eine 1:3-Niederlage.
Diomande (9.) bringt Leipzig zwar der Favoritenrolle gemäß in Front, Hajdari (20.) und Lemperle (38.) können die Partie aber noch vor der Pause drehen.
Prömel besorgt mit dem 3:1 in Minute 79 schließlich die Vorentscheidung. Das vermeintliche 2:3 kurz darauf (82.) durch Romulo wird nach VAR-Check wegen Abseits aberkannt.
Leipzig bleibt aber Zweiter und somit erster Jäger der Bayern. Die TSG springt auf Rang fünf.
Königsdörffer schockt den BVB
Ein irres Finish erlebt auch die Partie zwischen dem HSV und Borussia Dortmund. Der BVB geht durch Chukwuemeka verdient in Führung (64.), je länger das Spiel dauert, umso stärker werden aber die Hamburger.
Die "Rothosen" können sich, nach den zuletzt unglücklich verlaufenen Spielen, diesmal aber belohnen. Tief in der Nachspielzeit köpft der eingewechselte Königsdörffer zum 1:1-Ausgleich ein (90.+7).
Der BVB bleibt Dritter, der HSV ist auf Rang zwölf zu finden.