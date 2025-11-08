Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Bayern München zittert sich in Runde zehn der Deutschen Bundesliga zu einem späten 2:2 bei Union Berlin.

Danilho Doekhi bringt die Hausherren zweimal in Führung (27., 83.), doch Luis Diaz (38.) und Harry Kane (90.+3) gleichen jeweils aus. Bayern festigt damit die Tabellenführung und bleibt ungeschlagen, während Union auf Rang zehn verweilt.

Kane rettet in der Nachspielzeit ein Remis

Die Partie beginnt intensiv. Union erzielt in der zwölften Minute durch Ansah ein Tor, das jedoch nach VAR-Überprüfung wegen Abseits annulliert wird. Doekhi trifft in der 27. Minute aber doch noch zur Führung. Luis Diaz gleicht in der 38. Minute aus. ÖFB-Legionär Konrad Laimer sieht früh die gelbe Karte.

Nach der Pause bleibt das Spiel umkämpft. In der 83. Minute bringt Doekhi Union erneut in Führung. Doch Bayern kämpft weiter, und Harry Kane köpft in der Nachspielzeit zum späten 2:2-Ausgleich.

So sichert sich Bayern einen wichtigen Punkt und verhindert die erste Saisonniederlage. Für Union ist der Punkt trotz des späten Gegentreffers wertvoll im Kampf um einen Mittelfeldplatz.