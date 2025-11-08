Gladbach holt gegen Köln zweiten klaren Sieg in Folge

Borussia Mönchengladbach feiert am zehnten Spieltag der Deutschen Bundesliga einen 3:1-Heimsieg im Rheinderby gegen den 1. FC Köln.

Philipp Sander (45.+3), Kevin Diks (61., Elfmeter) und Haris Tabakovic (64.) treffen für die Hausherren. Luca Waldschmidt (90.+2, Elfmeter) gelingt der Ehrentreffer für die Gäste. Zuvor verschießt Tabakovic (45.+2) einen Strafstoß.

Gladbach rückt auf Rang zwölf vor, Köln fällt auf den neunten Platz zurück.

Sander mit der Führung

Die erste Hälfte im Borussia-Park ist lange ausgeglichen. Köln verzeichnet mehr Ballbesitz und erste, harmlose Torgelegenheiten (Bulter 10., El Mala 18.). Honorat (16.) prüft Kölns Keeper.

Kurz vor der Pause gibt es einen VAR-Elfmeter für Gladbach, den Tabakovic verschießt (45.+2). Nach dem folgenden Eckball trifft Sander zum 1:0 (45.+3).

Diks macht es vom Punkt besser als Tabakovic

Nach dem Seitenwechsel wechselt Kölns Trainer Kwasniok Ragnar Ache ein. Die Gäste erhöhen den Druck, bleiben aber torlos. Stattdessen verwandelt Kevin Diks einen Elfmeter zum 2:0 (61.). Nur drei Minuten später macht Haris Tabakovic nach Honorat-Assist das 3:0 (64.).

Köln verzeichnet zwar 17 Torabschlüsse, zeigt aber mangelnde Effizienz. Waldschmidt gelingt in der Nachspielzeit per Strafstoß der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand (90.+2).

Dieser Sieg, der zweite in Folge nach dem 4:0 über St. Pauli in der Vorwoche, ist für Mönchengladbach ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf und wichtig für die Moral. Für den 1. FC Köln bedeutet die Niederlage trotz spielerischer Überlegenheit einen Rückschlag.