AS Monaco AS Monaco ASM RC Lens RC Lens RCL
Endstand
1:4
1:3 , 0:1
  • Folarin Balogun
  • Odsonne Edouard
  • Wesley Said
  • Mamadou Sangare
  • Wesley Said
NEWS

Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab

Die Monegassen verlieren das zweite Spiel in Folge, Lens dagegen feiert den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der RC Lens gewinnt in Runde zwölf der Ligue 1 klar mit 4:1 bei der AS Monaco.

Das Team um ÖFB-Innenverteidiger Samson Baidoo holt damit den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen und springt damit vorläufig auf Rang zwei der Tabelle.

Auch Ex-Rapidler Sangaré trifft

Im Stade Louis II entwickelt sich eine muntere Partie. Die Gäste gehen durch Odsonne Edouard (21.) in Führung. Monacos Folarin Balogun gleicht per Elfmeter aus (37.), doch nur drei Minuten später stellt Wesley Said die Führung für Lens wieder her (40.).

Die Schlussphase des ersten Durchgangs wird zum Wendepunkt: Torschütze Balogun sieht Rot (45.), ehe Mamadou Sangaré in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöht (45.+3).

Fati scheitert vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel kontrolliert Lens in Überzahl das Spielgeschehen souverän. Die Defensive um Baidoo steht sicher und lässt kaum Chancen zu.

In der 60. Minute sorgt Wesley Said mit seinem zweiten Treffer per Kopf für die endgültige Entscheidung. Monaco kann die Unterzahl nicht kompensieren, und Ansu Fati vergibt in der Nachspielzeit einen weiteren Strafstoß (90.+3).

Mit diesem deutlichen Sieg untermauert der RC Lens seine Ambitionen an der Tabellenspitze und zieht punktemäßig mit Tabellenführer Olympique Marseille gleich. Die AS Monaco muss durch die herbe Heimniederlage einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen.

Kommentare

