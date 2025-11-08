FC Winterthur FC Winterthur WIN Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich GCZ
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Nikolas Muci
NEWS

Last-Minute-Befreiungsschlag für Scheiblehners Grasshoppers

Die Zürcher holen einen wichtigen Sieg und rehabilitieren sich von der 0:6-Pleite in der Vorwoche.

Gerald Scheiblehner feiert mit Grasshoppers Zürich in der 13. Runde der Schweizer Super League einen wichtigen 1:0-Erfolg über den FC Winterthur.

Der Sieg gegen das Schlusslicht ist der erste volle Erfolg seit dem 3:0 über den FC Zürich Anfang Oktober - und er gelingt erst in letzter Sekunde.

Muci trifft in der 92. Minute zum entscheidenden 1:0. Kurz zuvor wurde Winterthur ein Treffer durch Hunziker nach VAR-Intervention wegen Abseits aberkannt (88.).

In der Tabelle ändert sich vorerst aber nichts: Winterthur bleibt Letzter (sechs Punkte), die direkt davor liegenden "Hoppers" können den Vorsprung aber auf sieben Zähler ausbauen (13 Punkte).

