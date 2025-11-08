Milan gibt gegen Parma Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Am elften Spieltag der Serie A trennen sich Parma Calcio und die AC Milan im Ennio Tardini 2:2.

Milan verspielt eine frühe Zwei-Tore-Führung durch Alexis Saelemaekers (12.) und Rafael Leao (25., Elfmeter). Adrian Bernabe (45+1.) und Enrico Del Prato (62.) gleichen für die Hausherren aus. Milan klettert vorläufig an die Tabellenspitze.

Parma gibt nicht auf

Die Anfangsphase gehört Massimiliano Allegris Elf, die sich früh belohnt. Nach Vorlage von Christopher Nkunku erzielt Alexis Saelemaekers nach zwölf Minuten die Führung. Rafael Leao erhöht per Foulelfmeter auf 2:0 (25.).

Die Gastgeber zeigen sich unbeeindruckt. Nach einem verfehlten Kopfball von Enrico Del Prato (39.) gelingt Carlos Cuestas Team mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer durch Adrian Bernabe zum 1:2.

Del Prato belohnt mutige Hausherren

Nach dem Seitenwechsel drängt Parma vehement auf den Ausgleich. Mateo Pellegrino vergibt eine große Chance (61.). Nur eine Minute später köpft Enrico Del Prato nach einer Flanke zum 2:2 ein (62.). In der Schlussphase können weder der eingewechselte Hernani für Parma (81.) noch Luka Modric für Milan (90.) die Torhüter überwinden.

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Für Parma fühlt sich die Aufholjagd wie ein Sieg an, sie sichern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Allegris Team verliert zwei wichtige Zähler im Titelrennen.