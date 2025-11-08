Parma Calcio Parma Calcio PAR
AC Milan AC Milan ACM
Endstand
2:2
1:2 , 1:0
  • Adrian Bernabe
  • Enrico Del Prato
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Milan gibt gegen Parma Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Die "Rossoneri" dominieren das Geschehen zunächst, können daraus aber zu wenig Kapital schlagen und werden bestraft.

Milan gibt gegen Parma Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am elften Spieltag der Serie A trennen sich Parma Calcio und die AC Milan im Ennio Tardini 2:2.

Milan verspielt eine frühe Zwei-Tore-Führung durch Alexis Saelemaekers (12.) und Rafael Leao (25., Elfmeter). Adrian Bernabe (45+1.) und Enrico Del Prato (62.) gleichen für die Hausherren aus. Milan klettert vorläufig an die Tabellenspitze.

Parma gibt nicht auf

Die Anfangsphase gehört Massimiliano Allegris Elf, die sich früh belohnt. Nach Vorlage von Christopher Nkunku erzielt Alexis Saelemaekers nach zwölf Minuten die Führung. Rafael Leao erhöht per Foulelfmeter auf 2:0 (25.).

Die Gastgeber zeigen sich unbeeindruckt. Nach einem verfehlten Kopfball von Enrico Del Prato (39.) gelingt Carlos Cuestas Team mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer durch Adrian Bernabe zum 1:2.

Del Prato belohnt mutige Hausherren

Nach dem Seitenwechsel drängt Parma vehement auf den Ausgleich. Mateo Pellegrino vergibt eine große Chance (61.). Nur eine Minute später köpft Enrico Del Prato nach einer Flanke zum 2:2 ein (62.). In der Schlussphase können weder der eingewechselte Hernani für Parma (81.) noch Luka Modric für Milan (90.) die Torhüter überwinden.

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Für Parma fühlt sich die Aufholjagd wie ein Sieg an, sie sichern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Allegris Team verliert zwei wichtige Zähler im Titelrennen.

Mehr zum Thema

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie A
Last-Minute-Befreiungsschlag für Scheiblehners Grasshoppers

Last-Minute-Befreiungsschlag für Scheiblehners Grasshoppers

International
Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Premier League
Gladbach holt gegen Köln zweiten klaren Sieg in Folge

Gladbach holt gegen Köln zweiten klaren Sieg in Folge

Deutsche Bundesliga
Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Deutsche Bundesliga
5
Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance

Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance

Deutsche Bundesliga
Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Premier League
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AC Milan Parma Calcio 1913 FC Parma