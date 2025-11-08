Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Sunderland und Arsenal trennen sich am 11. Premier-League-Spieltag 2:2.

Arsenal dreht Ballards Führung (36.) durch Saka (54.) und Trossard (74.). Doch Brobbey (90+4.) gleicht spät aus. Sunderland klettert auf Platz drei, Arsenal bleibt Spitzenreiter.

Ballard schockt die "Gunners"

Im Stadium of Light dominiert Arsenal, Rice (16.) und Saka (35.) vergeben erste Chancen. Sunderland ist effizienter: Nach Mukiele-Vorarbeit trifft Ballard (36.) zum 1:0. Sunderland führt zur Halbzeit.

Nach der Pause erhöht Arsenal den Druck. Saka gleicht nach Vorarbeit von Merino zum 1:1 aus (54.). Zubimendi trifft in der 65. nur die Latte.

Doch die "Gunners" drehen das Spiel: Trossard erzielt nach dessen Zuspiel das 2:1 (74.). Der Auswärtssieg scheint sicher, doch Sunderland kämpft. Brobbey (90+4., Vorlage Ballard) gleicht zum 2:2 aus. Der VAR bestätigt.

Für Sunderland ist das Remis ein gefühlter Sieg im Kampf um internationale Plätze. Arsenal erleidet einen Dämpfer im Titelrennen, behält jedoch die Tabellenführung.