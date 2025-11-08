Chelsea feiert gegen Tabellenschlusslicht Favoritensieg

Chelsea kann sich am elften Spieltag der Premier League im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers, die sich diese Woche von ihrem Trainer Pereira trennten, klar mit 3:0 durchsetzen.

Dem Team gelingt somit nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Qarabag FK am Mittwoch in der Champions League eine Wiedergutmachung.

Das Heimteam startet von Beginn an ambitioniert in das Spiel. Bereits in Minute drei muss Johnstone nach einem Freistoß von Fernandez erstmals eingreifen. Nur eine Minute später hat Garnacho die Möglichkeit auf das 1:0.

Chelsea von Beginn an tonangebend

Chelsea kommt immer wieder zu Chancen. Fernandez testet in der 21. Minute Johnstone erneut, ehe Fofana kurze Zeit später ebenfalls scheitert.

Pedro hat die letzte Möglichkeit auf das 1:0 in der ersten Halbzeit. Sein flacher Schuss geht knapp links am Tor vorbei.

Das Team von Maresca hat deutlich mehr Ballbesitz, von den Wolverhampton Wanderers geht keine Gefahr aus. Dem Tabellenfünften fehlt in der ersten Hälfte jedoch die Effizienz vor dem Tor. Somit geht es mit einem 0:0 gegen die in dieser Saison bisher noch sieglosen Gäste in die Kabine.

Blitzstart in die zweite Hälfte

Nur sechs Minuten nach der Pause gelingt dem Favoriten der erste Treffer. Eine Flanke von Garnacho findet Gusto im Zentrum, der per Kopf zum 1:0 trifft (51.).

Daraufhin kommen die Gäste erstmals für kurze Zeit besser ins Spiel. Der Ex-Salzburger Hwang bringt in der 58. Minute eine Hereingabe gefährlich vor das Tor. Die Abwehr kann gerade noch klären.

Fünf Minuten später wurde es für die Wolves aber wieder gefährlich. Der Pass von Fernandez kann im letzten Moment von Krejci geklärt werden.

Neto trifft gegen Ex-Klub

Chelsea gibt weiterhin klar den Ton an. In der 65. Minute trifft Pedro zum 2:0, ehe Neto nach schöner Vorlage von Garnacho gegen seinen ehemaligen Verein das dritte Tor nachlegt (73.).

Guiu hat das 4:0 am Fuß (78.), er trifft jedoch nur den Pfosten. Die beste Möglichkeit für die sonst ungefährlichen Wolves vergibt Munetsi nach gutem Laufweg für sein Team (85.). Somit endet das Spiel 3:0 für das Heimteam.

Chelsea kann mit dem Sieg in der Tabelle vorläufig auf den zweiten Platz nach vorne rücken. Für die Wolverhamton Wanderers heißt es weiterhin auf den ersten Sieg warten. Aus elf Spielen konnte das Team bisher lediglich zwei Punkte mitnehmen.