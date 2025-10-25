Start der MLS-Playoffs: Messi schießt Inter Miami zum Sieg

Dank Lionel Messi ist für Inter Miami der Start in die Playoffs der MLS mit einem 3:1-Heimsieg geglückt.

Beim ersten Duell mit Nashville - die Playoffs werden im Best-of-three-Modus ausgespielt - bringt der Superstar die Hausherren in der 19. Minute in Führung.

Nach der Pause legt Tadeo Allende nach (62.), ehe der 38-jährige Argentinier in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Partie endgültig entscheidet. Der Gegentreffer durch Hany Mukhtar (90+12.) ist dann nur noch Ergebniskosmetik.

Für Messi sind es im ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängerung die ersten Treffer, der Toptorschütze der regulären Saison (29 Tore) zeigt somit auch in den Playoffs sofort seine Treffsicherheit.

Messis 1:0 im VIDEO: