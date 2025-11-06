Luis Suárez handelt sich erneut Sperre ein

Luis Suárez hat seinem Ruf als Fußball-Rüpel wieder einmal alle Ehre gemacht.

Der Stürmer von Inter Miami hat sich in der zweiten Partie der Achtelfinal-Playoffs zu einer Disziplinlosigkeit hinreißen lassen: Ein Tritt gegen seinen Gegenspieler Andy Najar (Nashville SC). Der Vorfall war dem Schiedsrichterteam entgangen.

Jetzt hat sich aber die Disziplinarkommission der Major League Soccer eingeschalten und den 38-jährigen Uruguayer für ein Spiel gesperrt. Zudem muss der Ex-Barca-Stürmer eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen.

Für ihn ist es bereits die zweite Sperre aus disziplinären Gründen in dieser Saison.

Damit fehlt Suárez seinem Klub in der entscheidenden dritten Partie im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale.