Nashville SC Nashville SC NSC
Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Endstand
2:1
2:0 , 0:1
  • Sam Surridge
  • Josh Bauer
NEWS

Trotz Messi-Tor! Miami muss Niederlage in Playoffs einstecken

Ein Messi-Treffer reicht nicht, um vorzeitig in das Conference-Halbfinale aufzusteigen. Die Entscheidung fällt im Best-of-three-Modus am Samstag.

Trotz Messi-Tor! Miami muss Niederlage in Playoffs einstecken Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Inter Miami muss im zweiten Playoff-Spiel gegen Nashville SC eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen.

Das Team um Superstar Lionel Messi gerät bereits in der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand: Sam Surridge trifft per Elfmeter (9.), Josh Bauer legt kurz vor der Pause nach (45.).

Messi sorgt kurz vor dem Schlusspfiff zwar noch für den Anschlusstreffer (90.), doch die Aufholjagd kommt zu spät.

Da die Playoffs im Best-of-three-Modus ausgetragen werden, kommt es nun am Samstag zum entscheidenden dritten Spiel um den Einzug ins Conference-Halbfinale.

Hannes Wolf verliert im Elfmeterschießen

Auch Hannes Wolf muss mit dem New York City FC den Umweg über ein Entscheidungsspiel nehmen.

Nach dem 1:0-Sieg im ersten Duell verliert NYCFC das zweite Aufeinandertreffen mit Charlotte FC denkbar knapp.

Nach torlosen 90 Minuten setzt sich Charlotte mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Wolf wird in der 67. Minute eingewechselt und verwandelt seinen Elfmeter als sechster Schütze sicher.

Messis Anschlusstreffer im Video:

Kommentare

