"Das ist Schwachsinn" - Flick weist Abgangsgerüchte zur Seite

"Das ist schon wieder neuer Schwachsinn. Ich liebe diesen Klub wirklich. Ich liebe die Spieler und alles drumherum", wird Hansi Flick von Fabrizio Romano auf Instagram zitiert.

Weiters sagte er: "Ich bin sehr glücklich in Barcelona." Grund für diese Aussagen sind ein Medienbericht aus Spanien, der am Mittwoch für Schlagzeilen sorgte.

Gerüchte um Abgang

Die spanische Tageszeitung "ABC" schrieb, dass der 60-jährige Deutsche den FC Barcelona mit Saisonende verlassen wird. Als Grund nannte die Zeitung den enormen Kräfteverschleiß. Der Cheftrainer soll sich zunehmend müde und ausgelaugt fühlen.

Flick übernahm im Sommer 2024 das Traineramt in der katalanischen Hauptstadt und entwickelte den Klub rasch wieder zu einem international gefürchteten Topteam. In 74 Spielen kommt der Deutsche auf einen Punkteschnitt von 2,3.

Sein Vertrag bei Barca ist noch bis Sommer 2027 gültig.