"Schande!" Ex-LASK-Coach über Struber-Schützlinge empört

Am Dienstag kam es in der Championship zum Duell zweier Ex-Bundesliga-Coaches. Valerien Ismael (ehemals LASK) gastierte mit Blackburn Rovers bei Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber (Bristol City).

Trotz eines 1:0-Auswärtserfolgs zeigte sich Valerien Ismael bezüglich eines Verhaltens des Gegners entzürnt. Blackburn-Goalie Toth spielte beim Stand von 1:0 einen Ball aufgrund einer Verletzung ins Aus.

Bristol City vermutete Zeitspiel, spielte den Ball nicht im Sinne des Fair Plays zurück. "Eine Schande", schimpfte Ismael nach dem Spiel laut "Lancashire Telegraph".

"Ich denke, so etwas wollen wir im Fußball nicht sehen", schimpft Ismael.