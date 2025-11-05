Nach Diaz-Foul: Das ist die Diagnose bei Hakimi

Schlechte Nachrichten für Paris Saint-Germain!

Achraf Hakimi hat sich im Topspiel des vierten Spieltags der UEFA Champions League gegen den FC Bayern München eine schwere Knöchelverstauchung zugezogen. Das berichten die "RMC" und die "L'Equipe" übereinstimmend.

Der 27-jährige Marrokaner wird damit wohl mindestens sechs Wochen ausfallen. Auch eine Teilnahme am Afrika-Cup ist gefährdet.

Auch Dembele und Mendes fallen aus

Hakimi wurde kurz vor der Pause von Doppeltorschütze Luis Diaz böse gefoult und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Der Kolumbianer sah daraufhin nach VAR-Check folgerichtig die Rote Karte.

Auch Ousmane Dembele musste den Platz verletzungsbedingt verlassen. Der Ballon d'Or-Sieger hat laut "RMC" eine Wadenverletzung erlitten und wird sowohl für das Ligaspiel gegen Lyon als auch die anstehende Länderspielreise mit Frankreich ausfallen.

Zusätzlich erwischte es auch Linksverteidiger Nuno Mendes. Der 23-jährige Portugiese fällt mit einer Verstauchung im linken Knie vorerst aus.