Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
1:2
0:2 , 1:0
  • Joao Neves
  • Luis Diaz
  • Luis Diaz
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach Diaz-Foul: Das ist die Diagnose bei Hakimi

Der Außenverteidiger soll sich laut verschiedener Medienberichte eine schwere Knöchelverstauchung zugezogen haben. Damit ist auch der Afrika-Cup in Gefahr.

Nach Diaz-Foul: Das ist die Diagnose bei Hakimi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für Paris Saint-Germain!

Achraf Hakimi hat sich im Topspiel des vierten Spieltags der UEFA Champions League gegen den FC Bayern München eine schwere Knöchelverstauchung zugezogen. Das berichten die "RMC" und die "L'Equipe" übereinstimmend.

Der 27-jährige Marrokaner wird damit wohl mindestens sechs Wochen ausfallen. Auch eine Teilnahme am Afrika-Cup ist gefährdet.

Auch Dembele und Mendes fallen aus

Hakimi wurde kurz vor der Pause von Doppeltorschütze Luis Diaz böse gefoult und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Der Kolumbianer sah daraufhin nach VAR-Check folgerichtig die Rote Karte.

Auch Ousmane Dembele musste den Platz verletzungsbedingt verlassen. Der Ballon d'Or-Sieger hat laut "RMC" eine Wadenverletzung erlitten und wird sowohl für das Ligaspiel gegen Lyon als auch die anstehende Länderspielreise mit Frankreich ausfallen.

Zusätzlich erwischte es auch Linksverteidiger Nuno Mendes. Der 23-jährige Portugiese fällt mit einer Verstauchung im linken Knie vorerst aus.

Die denkwürdigsten Champions-League-Endspiele aller Zeiten

#10 - Finale 2017/18
#10 - Real Madrid nutzt Karius-Patzer zum Titel aus

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Bayern-Sieg! Warum Kompany gerne selbst mitgespielt hätte

Bayern-Sieg! Warum Kompany gerne selbst mitgespielt hätte

Champions League
25
Hummels wäre 2024 fast bei europäischem Topklub gelandet

Hummels wäre 2024 fast bei europäischem Topklub gelandet

International
In Unterzahl! Bayern gewinnen turbulenten CL-Kracher gegen PSG

In Unterzahl! Bayern gewinnen turbulenten CL-Kracher gegen PSG

Champions League
4
Champions League LIVE: Konferenz mit PSG-Bayern, Liverpool-Real

Champions League LIVE: Konferenz mit PSG-Bayern, Liverpool-Real

Champions League
Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Deutsche Bundesliga
6
Laimer-Zukunft? Bayern dürfte zeitnah für Klarheit sorgen

Laimer-Zukunft? Bayern dürfte zeitnah für Klarheit sorgen

Deutsche Bundesliga
1
Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Deutsche Bundesliga
3
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Paris Saint-Germain Achraf Hakimi Luis Diaz FC Bayern München UEFA Champions League Ligue 1