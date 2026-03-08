Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

ÖFB-Teamspieler Alexander Prass war am Samstag beim 4:2-Auswärtssieg der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim der Matchwinner - Spielbericht >>>

Der Linksfuß konnte erstmals seit seinem Wechsel in die deutsche Bundesliga einen Doppelpack verbuchen. "Es ist ja nicht so üblich für mich, zu treffen. Umso glücklicher bin ich, dass es mit einem Doppelpack geklappt hat", freut sich Prass im Anschluss an das Spiel in der Mixed-Zone.

Prass klärt über Jubel auf

Nach Prass' erstem Treffer gab es jedoch ein wenig Unruhe, da der Österreicher direkt auf die Heidenheimer Fan-Tribüne zulief, um zu jubeln. "Was aber absolut keine Provokation und nicht böse gemeint war", so Prass nach dem Spiel.

Man hatte sich nämlich bereits vor dem Spiel verständigt, im Falle eines Tores Mitspieler Ilhas Bebou zu gedenken, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt erlitten hatte. "Wir wollten das Trikot von Ilhas herzeigen, damit die Fotografin unseres Medienteams ein gutes Bild machen kann", stellt Prass klar.

"Wir wollten Ilhas und seiner Familie den Rücken stärken und zeigen, dass wir an ihn denken. Es gibt wichtigere Dinge als Fußball."