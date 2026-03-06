NEWS

Nach Verletzung: Ronaldo lässt sich in Spanien behandeln

Die Oberschenkelverletzung scheint doch schwerer zu sein als zunächst angenommen.

Nach Verletzung: Ronaldo lässt sich in Spanien behandeln Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Superstar Cristiano Ronaldo hat den saudi-arabischen Club Al Nassr nach Angaben von Trainer Jorge Jesus vorübergehend verlassen, um sich in Spanien am Oberschenkel behandeln zu lassen.

"Ronaldo hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen, und nach der Untersuchung war klar, dass er Ruhe und eine Behandlung braucht", sagte Jesus auf einer Pressekonferenz. Bereits zuvor hatte der Tabellenführer der Saudi Pro League die Verletzung des Portugiesen bestätigt.

Dem 41-Jährigen, der mit 22 Toren in 26 Einsätzen wettbewerbsübergreifend Al Nassrs bester Torschütze ist, wurde deshalb die Abreise in Richtung Madrid gestattet. Ob Ronaldo für Portugals WM-Vorbereitungsspiele gegen Mexiko (29. März) und die USA (1. April) fit wird, ist unsicher.

