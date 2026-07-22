Ex-Real-Spieler wechselt zu Messis Inter Miami

Brasiliens Fußball-Altstar Casemiro spielt künftig mit Lionel Messi für Inter Miami.

Das Team aus der Major League Soccer verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des 34-jährigen Mittelfeldspielers, den Messi aus seiner Zeit in Spanien noch bestens kennt.

Casemiro spielte lange für Real Madrid, Messi für den FC Barcelona. Bis Ende Juni war der Brasilianer bei Manchester United unter Vertrag gestanden. Der fünffache Champions-League-Sieger wechselt nun ablösefrei in die USA.

Casemiro bekommt bei Miami einen Vertrag bis Ende 2027 mit einer Option zur Verlängerung bis 2029. Der Brasilianer war mit der "Selecao" zuletzt bei der WM im Einsatz, Casemiro hält bei 91 Länderspielen.

Der Vertrag von Messi, der bei der WM mit Argentinien die Titelverteidigung im Finale gegen Spanien verpasste, bei Inter ist noch bis Ende 2028 gültig.