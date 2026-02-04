Früher HSV, jetzt Werder: Neuer Trainer für Friedl und Co.

Ein Ex-HSV-Trainer übernimmt beim SV Werder Bremen!

Wie der deutsche Traditionsverein bekanntgibt, wird Daniel Thioune der neue Cheftrainer an der Weser und tritt damit die Nachfolge von Horst Steffen an. Die "Deichstube" und "Bild" berichteten schon im Vorfeld.

Ein Ex-Liefering-Coach erteilte den Bremern bereits eine Absage.

Über die Vertragslaufzeit gibt Werder keine Angabe. Thioune ist "überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen".

Auch Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei den Bremern, glaubt an den Turnaround mit dem neuen Coach: "Seine Idee vom Fußball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung."

Erste Station im Oberhaus

Für den 51-jährigen Deutschen wird es das erste Trainer-Engagement in der deutschen Bundesliga. Bislang trainierte Thioune auf Profiebene nur in der 2. Bundesliga (188 Spiele bei Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV) und der 3. Liga (65 Spiele bei Osnabrück).

In der Saison 2023/24 scheiterte er mit der Fortuna unfassbar knapp am Aufstieg in der Relegation. Nach einem 3:0-Hinspielsieg musste sich Düsseldorf gegen Bochum und einen überragenden Kevin Stöger im Elferschießen geschlagen geben.

Zuvor trainierte Thioune den HSV, wurde im Saison-Finish seiner ersten Spielzeit aber auf Rang vier entlassen.