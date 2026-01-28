Auf diesen Trainer soll sich Eintracht Frankfurt festgelegt haben

Eintracht Frankfurt hat sich laut "Sky" auf einen neuen Cheftrainer festgelegt. Am Ende führt der Weg wohl nach Slowenien.

Demnach soll der Spanier Albert Riera den freien Posten übernehmen. Der 43-Jährige coacht aktuell den slowenischen Spitzenreiter NK Celje.

Der amtierende Pokalsieger sei zwar wenig begeistert davon, in Frankfurt gebe man sich aber optimistisch eine Einigung zu erzielen. Eine Ablöse wird aber fällig werden.

Vorstandssprecher Alexander Hellmann verkündete auf einer Mitgliederversammlung, dass sich die Suche nach dem neuen Cheftrainer auf der Zielgeraden befindet.

Ohne Erfahrung in Topliga

Riera startete seine Profitrainerkarriere als Co-Trainer bei Galatasaray.

Danach arbeitete er als Cheftrainer bei NK Olimpija (2022-2023), NK Celje (2023) und in der französischen Ligue 2 bei Girondins de Bordeaux (2023-2024). Seit Sommer 2024 ist er wieder zurück bei NK Celje.

Die Wahl fällt durchaus überraschend, Riera verfügt über keinerlei Erfahrung in einer Top-5-Liga. Als Spieler machte sich Riera einen Namen, spielte unter anderem für Manchester City und Liverpool und lief 16 Mal für die spanische Nationalmannschaft auf.