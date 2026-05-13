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Das verdienen Messi und Co. in der MLS

Der Argentinier ist mit seinem Grundgehalt weit vor seinen Konkurrenten. Thomas Müller liegt im Ranking auf Rang neun.

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Die MLS-Spielervereinigung hat den Gehaltsreport der Spieler veröffentlicht, Lionel Messi kommt bei Weitem am besten weg.

Der argentinische Superstar bekommt bei Inter Miami 25 Millionen US-Dollar Grundgehalt, der Zweite Heung-Min Son erhält 10,36 Millionen US-Dollar von Los Angeles.

Der ehemalige Bayern-Spieler Thomas Müller steht aktuell bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag. Er liegt mit einem Grundgehalt von 5 Millionen US-Dollar auf Rang neun.

Wolf bestverdienenster Österreicher

Timo Werner verdient 3,73 Millionen US-Dollar bei den San Jose Earthquakes. Bei Marco Reus sind es 600.000 US-Dollar (Los Angeles Galaxy).

Bestverdienenster Österreicher ist Hannes Wolf auf Platz 76. Der Offensivmann von New York City FC verdient 1,4 Millionen US-Dollar. Dominik Fitz (Minnesota United) erhält 890.000 US-Dollar und David Schnegg (Charlotte FC) bekommt 640.000 US-Dollar

Die Spielervereinigung gibt nicht nur die Grundgehälter preis, sondern auch die sicheren Einnahmen, die durch die Verträge hinzukommen. Messi sind damit 28,33 Millionen US-Dollar im Jahr sicher, Müller erhält 5,152 Millionen US-Dollar.

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