Southampton folgt Hull City ins Playoff-Finale

Der Southampton FC steht im Playoff-Finale in der EFL Championship.

Die "Saints" setzen sich nach einem torlosen Remis im Halbfinal-Hinspiel im Rückspiel gegen Middlesbrough schlussendlich vor heimischem Publikum mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Die Gäste erwischen dabei einen Blitzstart in Spiel: Riley McGree vollendet eine Hereingabe von Callum Brittain zur frühen Führung (5.). Kurz vor der Pause kommen die Hausherren jedoch durch Ross Stewart zum verdienten Ausgleich (45.+1).

Entscheidung fällt in der Verlängerung

Nachdem die Gastgeber trotz starker zweiter Halbzeit vorerst nicht zum 2:1 in der regulären Spielzeit kommen, fällt die Entscheidung spät in der Verlängerung. Eine Flanke von Shea Charles geht an Freund und Feind vorbei und landet im Netz (116.).

Southampton folgt damit Hull City ins Playoff-Endspiel. Das Finale um den Aufstieg in die Premier League steigt am 23. Mai im Wembley.

Wie Middlesbrough hat auch der FC Millwall das Finale verpasst. Das Team von ÖFB-Legionär Thierno Ballo ist Hull City mit 0:2 im Rückspiel unterlegen.

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