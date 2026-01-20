Bei Real Madrid wird wieder ausgelassen gejubelt. Die Königlichen sichern sich am vorletzten Spieltag der UEFA Champions League gegen AS Monaco mit einem klaren 6:!-Erfolg nicht zuletzt dank Kylian Mbappe drei Punkte.

Der Franzose, der in Monaco seine Profikarriere begonnen hatte, sorgt mit einem perfekten Abschluss (5.) und nach einer herrlichen Kombination (26.) für eine 2:0-Führung.

Der 18-jährige Argentinier Franco Mastantuono (51.), ein Eigentor von Thilo Kehrer (55.) und Vinicius Junior (63.) legen nach der Pause nach, ehe Jordan Teze der Ehrentreffer (72.) gelingt. Jude Bellingham (80.) macht das halbe Dutzend der Spanier voll.

Der neue Real-Trainer Alvaro Arbeloa verzichtet bei seinem Champions-League-Debüt auf ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der nur auf der Ersatzbank Platz findet.

Später Rückschlag für PSG

Titelverteidiger Paris St. Germain kann in Lissabon dagegen aus seiner drückenden Überlegenheit kein Kapital schlagen. Ein Treffer von Warren Zaire-Emery (30.) wird nach VAR-Check aberkannt, mehr als 20 weitere Torschüsse bringen ebenfalls nichts ein.

Sporting nutzt dagegen eine seiner ganz wenigen Chancen durch Luis Suarez (74.). Khvicha Kvaratskhelia (79.) gelingt zwar das 1:1, Suarez schlägt aber noch einmal zu (90.) und schießt Sporting in die Top acht.

Auch Manchester City geht leer aus. Drei Tage nach der Pleite im Stadtderby gegen Manchester United (0:2) verliert die Elf von Pep Guardiola auf Kunstrasen bei Bodö/Glimt 1:3 (0:2). CL-Sensation! Bodö/Glimt demütigt ManCity >>>

ManCity muss nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen, liegt aber zumindest bis Mittwoch noch in den Top acht.

Tottenham setzt Heimserie fort

Tottenham Hotspur setzt mit Kevin Danso in der Innenverteidigung die beeindruckende Heimserie auch gegen Dortmund fort. Nach dem 1:0 durch Kapitän Cristian Romero (14.) wird Dortmunds Daniel Svensson nach einer unglücklichen Aktion ausgeschlossen (24.).

Dominic Solanke (37.) erhöht mit viel Glück in Überzahl. Tottenham, das national eine enttäuschende Saison spielt, ist damit schon seit 24 Europacup-Heimspielen ungeschlagen und hat dabei 20 Siege gefeiert. Bei Dortmund fehlt Marcel Sabitzer verletzt.

Olympiakos Piräus setzt sich zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 durch. Beide Treffer der Griechen fallen in der ersten Hälfte (2., 45.+1). Trotz einer verbesserten zweiten Hälfte kann Bayer den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Italiens Meister SSC Napoli kommt beim FC Kopenhagen gegen zehn Mann nur zu einem 1:1. Ajax Amsterdam feiert bei Villarreal einen 2:1-Sieg, das 0:1 macht der Ex-Salzburger Oscar Gloukh (61.) wett.