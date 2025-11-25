In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villareal ab

Borussia Dortmund liefert am fünften Spieltag der Champions-League-Ligaphase eine starke Vorstellung und besiegt Villarreal CF mit einem überzeugenden 4:0.

Der entscheidende Wendepunkt kommt in der 52. Minute, als Villarreals Verteidiger Juan Foyth die Rote Karte sieht und die Spanier für den Rest des Spiels in Unterzahl spielen mussten.

Guirassy im Mittelpunkt

Serhou Guirassy erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Nach seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verschießt er zunächst einen Elfmeter in der 54. Minute, verwandelt aber den Nachschuss zum 2:0.

Der Bundesligist - ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer spielt bis zur 78. Minute - dominiert mit 64 Prozent Ballbesitz und 8 Torschüssen bei 11 Versuchen völlig, während Villarreal nur einen einzigen Schuss aufs Tor zustande bringt.

Ex-Bulle trifft zur Entscheidung

Nach Guirassys Führungstreffer kurz vor der Halbzeit nutzt Dortmund die numerische Überlegenheit gnadenlos aus. Ex-Salzburger Karim Adeyemi erhöht in der 58. Minute nach Vorlage von Julian Brandt auf 3:0. Trotz eines zweiten verschossenen Elfmeters von Fabio Silva in der 82. Minute setzte Daniel Svensson in der 95. Minute mit einem Kopfball nach Assist von Pascal Gross den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung.

Der BVB hält nun bei zehn Punkten und steht vorübergehend auf Rang vier der Tabelle. Villareal (ein Punkt) ist 34.