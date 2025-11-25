Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB Villarreal CF Villarreal CF VIL
In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villareal ab

Die Borussia hat mit dem "Gelben U-Boot" wenig Mühe, auch Juve und Napoli dürfen sich über drei Punkte freuen.

In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villareal ab

Borussia Dortmund liefert am fünften Spieltag der Champions-League-Ligaphase eine starke Vorstellung und besiegt Villarreal CF mit einem überzeugenden 4:0.

Der entscheidende Wendepunkt kommt in der 52. Minute, als Villarreals Verteidiger Juan Foyth die Rote Karte sieht und die Spanier für den Rest des Spiels in Unterzahl spielen mussten.

Guirassy im Mittelpunkt

Serhou Guirassy erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Nach seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verschießt er zunächst einen Elfmeter in der 54. Minute, verwandelt aber den Nachschuss zum 2:0.

Der Bundesligist - ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer spielt bis zur 78. Minute - dominiert mit 64 Prozent Ballbesitz und 8 Torschüssen bei 11 Versuchen völlig, während Villarreal nur einen einzigen Schuss aufs Tor zustande bringt.

Ex-Bulle trifft zur Entscheidung

Nach Guirassys Führungstreffer kurz vor der Halbzeit nutzt Dortmund die numerische Überlegenheit gnadenlos aus. Ex-Salzburger Karim Adeyemi erhöht in der 58. Minute nach Vorlage von Julian Brandt auf 3:0. Trotz eines zweiten verschossenen Elfmeters von Fabio Silva in der 82. Minute setzte Daniel Svensson in der 95. Minute mit einem Kopfball nach Assist von Pascal Gross den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung.

Der BVB hält nun bei zehn Punkten und steht vorübergehend auf Rang vier der Tabelle. Villareal (ein Punkt) ist 34.

Später Sieg für Juve

Juventus Turin müht sich bei Bodö/Glimt zu einem 3:2-Sieg.

Die Italiener starten mit den besseren Möglichkeiten ins Spiel, das Tor machen aber die Hausherren: Ole Didrik Blomberg drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (27.).

Luis Openda gleicht nach dem Seitenwechsel rasch per Abstauber aus (48.), die vermeintliche Führung durch Fabio Moretti wird aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (55.). Weston McKennie köpft aber nur später zum 1:2 ein (59.).

In weiterer Folge hat Juve noch mehrere gute Möglichkeiten, kassiert aus einem Foulelfmeter in der 87. Minute aber den Ausgleich, Sondre Brunstad Fet bleibt vom Punkt cool. Jonathan David beschert dem Klub aus der Serie A in der Nachspielzeit aber doch noch drei Punkte, nach einem Konter kann er einen Abstauber verwerten (90+1).

Während Bodö/Glimt weiter bei zwei Punkten hält, fährt Juve (sechs Punkte) nach drei Unentschieden den ersten Sieg ein.

McTominay führt Napoli zu drei Punkten

Napoli feiert daheim gegen Qarabag Agdam am fünften Todestag von Diego Maradona einen 2:0-Sieg.

Im Anschluss an eine schwache erste Hälfte vergibt Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund in der 56. Minute einen Strafstoß. Nach einer Ecke gehen die Gastgeber dann in Minute 65 durch Scott McTominay in Führung. In weiterer Folge dreht Napoli auf, und zementiert den Sieg mit dem 2:0 aus einem abgefälschten McTominay-Abschluss ein (72.).

Napoli feiert dadurch den zweiten Sieg der CL-Ligaphase und hält damit - wie auch Qarabag - bei sieben Punkten.

