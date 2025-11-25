In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villareal ab

Später Sieg für Juve
Juventus Turin müht sich bei Bodö/Glimt zu einem 3:2-Sieg.
Die Italiener starten mit den besseren Möglichkeiten ins Spiel, das Tor machen aber die Hausherren: Ole Didrik Blomberg drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (27.).
Luis Openda gleicht nach dem Seitenwechsel rasch per Abstauber aus (48.), die vermeintliche Führung durch Fabio Moretti wird aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (55.). Weston McKennie köpft aber nur später zum 1:2 ein (59.).
In weiterer Folge hat Juve noch mehrere gute Möglichkeiten, kassiert aus einem Foulelfmeter in der 87. Minute aber den Ausgleich, Sondre Brunstad Fet bleibt vom Punkt cool. Jonathan David beschert dem Klub aus der Serie A in der Nachspielzeit aber doch noch drei Punkte, nach einem Konter kann er einen Abstauber verwerten (90+1).
Während Bodö/Glimt weiter bei zwei Punkten hält, fährt Juve (sechs Punkte) nach drei Unentschieden den ersten Sieg ein.
McTominay führt Napoli zu drei Punkten
Napoli feiert daheim gegen Qarabag Agdam am fünften Todestag von Diego Maradona einen 2:0-Sieg.
Im Anschluss an eine schwache erste Hälfte vergibt Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund in der 56. Minute einen Strafstoß. Nach einer Ecke gehen die Gastgeber dann in Minute 65 durch Scott McTominay in Führung. In weiterer Folge dreht Napoli auf, und zementiert den Sieg mit dem 2:0 aus einem abgefälschten McTominay-Abschluss ein (72.).
Napoli feiert dadurch den zweiten Sieg der CL-Ligaphase und hält damit - wie auch Qarabag - bei sieben Punkten.