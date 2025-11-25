NEWS
Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche
Bis Sommer kickte er noch in Linz. Bei seinem neuen Klub beweist er, dass er nichts verlernt hat.
Ex-LASK-Kapitän Robert Zulj machte der Bezeichnung "Matchwinner" dieses Wochenende alle Ehre!
Der 33-Jährige schoss Buriram United mit einem Dreierpack gegen Muangthong United zum Sieg. Beim 5:0-Erfolg am zwölften Spieltag erzielte Zulj das 1:0, 3:0 und 4:0.
Damit hält er nun bewerbsübergreifend bei 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Vorlagen) in 17 Einsätzen.