Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche

Bis Sommer kickte er noch in Linz. Bei seinem neuen Klub beweist er, dass er nichts verlernt hat.

Ex-LASK-Kapitän Robert Zulj machte der Bezeichnung "Matchwinner" dieses Wochenende alle Ehre!

Der 33-Jährige schoss Buriram United mit einem Dreierpack gegen Muangthong United zum Sieg. Beim 5:0-Erfolg am zwölften Spieltag erzielte Zulj das 1:0, 3:0 und 4:0.

Damit hält er nun bewerbsübergreifend bei 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Vorlagen) in 17 Einsätzen.

