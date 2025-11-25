Galatasaray SK Galatasaray SK GAL
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise USG
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Promise David
Erster Sieg in der Champions League für Raul Florucz!

Beim CL-Startelf-Debüt von Raul Florucz bringt Union die knappe Führung ins Ziel. Am Ende gerät Galatasaray sogar noch in Unterzahl.

Erster Sieg in der Champions League für Raul Florucz! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Raul Florucz feiert eine erfolgreiche Startelf-Premiere in der UEFA Champions League.

Union Saint-Gilloise kann sich auswärts bei Galatasaray Istanbul mit 1:0 durchsetzen. Der ÖFB-Kicker steht in der "Königsklasse" erstmals überhaupt von Beginn an am Feld. Zuvor wurde Florucz beim 0:4 gegen Inter eingewechselt. Yusuf Demir war bei Gala nicht im Kader.

Gala mit dem besseren Start

Die erste Halbzeit im Rams Park verläuft torlos, obwohl beide Mannschaften zu ihren Möglichkeiten kommen. Okan Buruks Elf übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle, findet aber gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste nur selten ein Durchkommen.

Die erste nennenswerte Chance für die Hausherren vergibt Baris Yilmaz (11.). Auf der Gegenseite wird Union Saint-Gilloise vor allem durch Konter gefährlich, bei denen Stürmer Promise David mehrmals knapp scheitert.

In der 33. Minute prüft der Florucz den gegnerischen Torhüter, kann ihn aber nicht bezwingen. Kurz vor der Pause findet auch ein Kopfball von Baris Yilmaz nach einem Eckball nicht den Weg ins Ziel (41.).

David trifft mitten in Druckphase

Nach dem Seitenwechsel erhöht Galatasaray den Druck, doch das Tor fällt überraschend auf der Gegenseite. In der 57. Minute schließt Promise David nach einem Zuspiel von Adem Zorgane eiskalt zur 0:1-Führung für die Truppe von Trainer David Hubert ab.

Okan Buruks Mannschaft wirft in der Folge alles nach vorne, scheitert mit zahlreichen Torschüssen aber immer wieder an der belgischen Defensive oder am eigenen Unvermögen. Die Schlussoffensive der Türken schwächt sich zusätzlich selbst, als der eingewechselte Arda Unyay nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz muss (89.). In Unterzahl gelingt den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr.

Der unerwartete Auswärtssieg ist für Union Saint-Gilloise ein wichtiger Schritt im Kampf um die K.o.-Phase und hält die Hoffnung auf das Weiterkommen am Leben. Für Galatasaray bedeutet die Heimniederlage einen empfindlichen Dämpfer im Rennen um einen der acht direkten Achtelfinalplätze, wenngleich die Ausgangslage für die Playoff-Runde weiterhin gut bleibt.

Ajax sieht erneut kein Land

Im Parallelspiel verliert Ajax Amsterdam zu Hause mit 0:2 gegen Benfica Lissabon. Samuel Dahl sorgt für die frühe Führung (6.), ehe Leandro Barreiro erst kurz vor Schluss zum Endstand trifft (90.).

Ajax bleibt damit als einziges Team in dieser CL-Saison ohne Punkt in der Ligaphase. Der ehemalige niederländische Serienmeister hat ein Torverhältnis von 1:16.

