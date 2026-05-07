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Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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Ertl über Bayern-Aus: "Haben viel mit der Brechstange probiert"

Fünf Tore in zwei Spielen gegen PSG und dennoch steht Bayern nicht im Finale der Champions League. Nach dem Spiel gibt es viel Lob für die Titelverteidiger aus Frankreich.

Ertl über Bayern-Aus: "Haben viel mit der Brechstange probiert" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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PSG steht nach zwei furiosen Halbfinal-Spielen zum zweiten Mal in Folge im Finale der UEFA Champions League.

Im Rückspiel reichte ein 1:1 gegen die Bayern, um ins Endspiel einzuziehen (zum Spielbericht >>>).

PSG im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft

Canal+-Experte Johannes Ertl lobt nach dem Spiel das französische Team in höchsten Tönen: "Jeder hat das Konzept durchgezogen, das Luis Enrique ihnen mitgegeben hat. Sie haben den Bayern den Zahn gezogen."

"Über 90 Minuten ist es sicher verdient. Paris hat es im Stile einer absoluten Weltklassemannschaft gespielt", schließt sich auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick an.

Und fügt hinzu: "Viel besser, wie die das heute gemacht haben, kann man das auf diesem Niveau eigentlich gar nicht spielen."

PSG jubelt nach dem Finaleinzug >>>

"Leichtigkeit gefehlt"

Die Bayern konnten ihre sonst so effektiven Stürmer kaum in Szene setzen. Der Treffer von Harry Kane in der vierten Minute der Nachspielzeit war die erste richtig gute Chance der Münchner.

Ertl meint dazu: "Bayern hat viel mit der Brechstange probiert und ihnen hat die Leichtigkeit gefehlt."

Auch Christopher Trimmel schließt sich an: "Paris hat es defensiv sehr gut gemacht."

Rangnick:"Hätte ihn lieber erst paar Tage später gesehen"

Damit wird FC Bayern München am 30. Mai nicht im Champions-League-Finale in Budapest um den Henkelpott spielen.

Ein kleiner Trost aus österreichischer Sicht: Konrad Laimer kann damit pünktlich zum Trainingscamp des ÖFB-Teams am 27. Mai anreisen.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick meint dazu jedoch: "Um diesen Preis hätte ich ihn lieber erst paar Tage später gesehen."

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