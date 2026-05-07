Handspiel-Ärger! Schiri-Legende sicher: "Das ist Elfmeter!"

Der FC Bayern ist raus aus der UEFA Champions League!

Das 1:1 im Halbfinal-Rückspiel war zu wenig, um sich gegen Paris Saint-Germain durchzusetzen, nachdem das Hinspiel in Paris mit 4:5 verloren ging - Spielbericht >>>

In den Fokus rückte nach Spielende vor allem Schiedsrichter Joao Pinheiro, dessen Pfeife bei zwei vermeintlich folgenschweren Handspielen von PSG stumm blieb.

Elfmeter? Die Erklärung ist eindeutig

In der 31. Minute fordert der FC Bayern einen Elfmeter. Vitinha traf beim Ausputzversuch seinen Teamkollegen Joao Neves im Strafraum am Arm. Pinheiro gab den Elfmeter, weil vom Mitspieler angeschossen, jedoch nicht.

"Beim Elfmeter wird es für mich komisch. Die eine Hälfte sagt, das ist ein klarer Elfmeter und die andere sagt, es ist kein klarer Elfmeter. Was ist denn jetzt die Regel? Für mich war es ein Handspiel", erklärt Bayerns Geschäftsführer Sport Max Eberl nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Warum es kein Elfmeter war? Die Begründung laut International Football Association Board (IFAB) - "teammate to teammate". Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm getroffen, liegt in der Regel - wenn es sich um eine Klärungsaktion vom Tor weg handelt - kein Handspiel vor.

Ex-Schiedsrichter fordert Elfmeter

Der ehemalige deutsche Schiedsrichter Manuel Gräfe will diese Erklärung aber nicht stehen lassen - für ihn wäre ganz klar Elfmeter zu geben gewesen.

"Wir machen das Regelwerk zu kompliziert", so Gräfe, der sich mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht hätte. "Das ist Elfmeter und muss auch immer Strafstoß sein, weil es eine absichtliche Bewegung zum Ball ist", so der 52-Jährige gegenüber der "Bild".

Kein Rot für Mendes? Laimer: "Bitter"

Die zweite strittige Szene ereignete sich bloß zwei Minuten zuvor, als Nuno Mendes nach einem vermeintlichen Handspiel in der eigenen Hälfte womöglich seine zweite Gelbe Karte des Spiels sehen hätte müssen.

Der portugiesische Referee entschied jedoch zuerst auf Hand für Laimer in der Entstehung.

Das konnte der ÖFB-Legionär nicht ganz nachvollziehen bei "DAZN": "Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn am Bauch berühre und er ihn dann klar an der Hand. Und dann ist es eigentlich klar Gelb. Das wäre seine zweite gewesen. Bitter."