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Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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Kane-Treffer zu spät! Paris kickt Bayern aus der CL

Die Pariser können ihren Vorsprung aus dem Hinspiel früh ausbauen. Bayern gibt nicht auf, aber bringt den Ball nicht ins Tor.

Kane-Treffer zu spät! Paris kickt Bayern aus der CL Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht im Finale der UEFA Champions League!

Die Franzosen können ihren Vorsprung aus dem Hinspiel (5:4) dank eines frühen Treffers von Ousmane Dembélé (3.) früh ausbauen und den FC Bayern München am Ende mit einem Gesamtscore von 6:5 aus dem Bewerb kicken.

ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer steht in der Startformation von Vincent Kompany und absolviert die volle Spielzeit.

Paris trifft damit im Endspiel am 30. Mai auf den FC Arsenal.

Früher Jubel der Gäste

Die Bayern legen vor heimischer Kulisse einen Fehlstart hin: Gleich in der dritten Minute verwertet Paris den ersten nennenswerten Angriff. Kvaratskhelia und Ruiz mit einem starken Zusammenspiel, aus dem eine Hereingabe für Dembele entsteht. Der Franzose startet im richtigen Moment und lässt Neuer chancenlos (3.).

In der 14. Minute verzeichnen die Bayern durch einen Abschluss von Olise die erste Halbchance, die aber von Mendes unterbunden wird. Im Gegenzug wird PSG durch Kvaratskhelia gefährlich, Tah kann aber noch retten (15.).

In der 27. Minute dann eine richtig gute Möglichkeit für die Gastgeber. Olise tanzt Mendes aus und schlenzt den Ball in Richtung Tor - das Spielgerät verfehlt die Latte nur knapp.

Bayern wollen Elfmeter

Nachdem die Münchner in der 29. Minute Gelb-Rot für Mendes sehen wollen, fordern sie darauf einen Handelfmeter. Neves bekommt den Ball vom eigenen Mitspieler auf die Hand, der Unparteiische lässt seine Pfeife aber stumm (31.).

Zur Ende der ersten Hälfte werden die Bayern vor dem Tor konsequenter, Topscorer Kane bleibt bis dahin aber glanzlos.

Paris erneut mit besserem Start

Auch in der zweiten Hälfte gehören die beiden ersten Chancen den Parisern. Zunächst zieht Doue ab, Neuer kann aber parieren (55.). Zwei Minuten später zieht Kvaratskhelia ab, doch auch hier ist der Schlussmann zur Stelle.

Es gibt immer wieder gefährliche Szenen auf beiden Seiten, doch der Ball will aus Sicht der Bayern lange nicht ins Tor.

Kane-Treffer kommt zu spät

Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit landet der Ball im Tor. Wer könnte es anderes sein, als Torjäger Kane, der für die Bayern trifft, indem er einen Pass von Davies unhaltbar verwertet.

Die Bayern werfen folglich alles hinein, um eine Verlängerung zu erzwingen. Doch der zweite Treffer zum Gesamtscore-Ausgleich gelingt nicht mehr.

Paris Saint-Germain bleibt auf Kurs Titelverteidigung und trifft im Finale in Budapest auf Arsenal.

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