Bayerns Triple-Traum platzt: "Wir waren keine Killer"

Unverständnis bei den Bayern
Die zweite strittige Situation ereignete sich wenige Minuten später: Vitinha traf beim Ausputzversuch Teamkollege Joao Neves im Strafraum am Arm. Pinheiro gab den Elfmeter, weil vom Mitspieler angeschossen, jedoch nicht.
Das sorgte bei Eberl für Verwunderung: "Beim Elfmeter wird es für mich komisch. Die eine Hälfte sagt, das ist ein klarer Elfmeter und die andere sagt, es ist kein klarer Elfmeter. Was ist denn jetzt die Regel? Für mich war es ein Handspiel."
Die Begründung laut International Football Association Board (IFAB) - "teammate to teammate". Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm getroffen, liegt in der Regel - wenn es sich um eine Klärungsaktion vom Tor weg handelt - kein Handspiel vor.
In der Nachspielzeit kam trotzdem nochmal kurz Hoffnung auf. Harry Kane traf zu seinem 55. Saisontor. Mehr als der Lucky Punch war das aber nicht mehr und so trennten sich die beiden Teams in der Allianz Arena mit 1:1.
Ein Finale steht noch an
Und was bleibt den Bayern nach dem Aus?
Die Meisterschaft ist bereits in der Tasche, zudem steht noch das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf dem Programm: "Wir freuen uns auf das Pokalfinale in Berlin. Da denken wir natürlich jetzt nicht dran, weil jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung", so Neuer.