Star-Coach unterschreibt bei Atalanta

Maurizio Sarri ist neuer Trainer von Atalanta Bergamo. Laut Medienberichten unterschreibt er einen Vertrag bis 2029.

Am Montagnachmittag verkündete der Verein aus der Lombardei den Nachfolger von Trainer Raffaele Palladino. Nach 39 Partien im Amt und einem Punkteschnitt von 1,59 musste er den Verein verlassen.

Für den 67-jährigen Sarri ist es die 16. Trainerstation in Italien. In der vergangenen Saison war er für Lazio Rom tätig. Dort erreichte er das Finale der Coppa Italia und beendete die Liga auf dem neunten Tabellenrang. In Rom soll womöglich Gennaro Gattuso sein Nachfolger werden.

Titel im Visier

Sarri bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner Karriere hat der Italiener über 800 Spiele im Profibereich auf der Trainerbank absolviert. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Europa-League-Titel mit Chelsea in der Saison 2018/19 sowie der italienische Meistertitel mit Juventus Turin 2019/20.

Nun soll Routinier Sarri wieder neuen Schwung in die Atalanta-Mannschaft bringen, um an Erfolge wie den Europa-League-Titel 2023/24 anzuknüpfen. Mit ihrem siebenten Rang in der Vorsaison qualifizierte sich Bergamo für die diesjährige Conference League.