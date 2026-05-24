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Haaland holt sich zum dritten Mal den Goldenen Schuh

Zum dritten Mal innerhalb von nur vier Jahren wird der ehemalige Salzburger Torschützenkönig in der Premier League.

Haaland holt sich zum dritten Mal den Goldenen Schuh Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © Associated Press
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Erling Haaland hat sich am Sonntag zum dritten Mal in seinen vier Saisons im englischen Fußball den Goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert.

Der Stürmer von Manchester City kam im letzten Saisonspiel der "Citizens" gegen Aston Villa, das mit einer 2:1-Niederlage endete, nicht zum Einsatz. Haaland beendete die Saison mit 27 Toren und lag damit fünf Treffer vor dem Brentford-Stürmer Igor Thiago in der Torschützenliste.

Kein anderer Spieler in der Liga erreichte die 20-Tore-Marke.

Salah gewann im Vorjahr

Haaland war bereits in der Saison 2022/23 (36 Tore) und 2023/24 (27 Tore) der treffsicherste Spieler der Liga. Im Vorjahr hatte Liverpool-Flügelspieler Mohamed Salah mit 29 Toren den Goldenen Schuh gewonnen.

In diesem Sommer steht Haaland mit Norwegen die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bevor.

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