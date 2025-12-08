NEWS

Fix! Sergio Ramos verlässt Monterrey nach nur einem Jahr

Erst im Februar wechselte Welt- und Europameister Sergio Ramos nach Mexiko. Nun steht er für eine neue Aufgabe bereit.

Sergio Ramos hat sein letztes Spiel in Mexiko für Monterrey bestritten und bestätigt nun seinen Abschied.

Der erfahrene Innenverteidiger verlässt Monterrey, ohne einen Rücktritt in Betracht zu ziehen, und plant, seine Karriere fortzusetzen.

Laut "calciomercato.com" soll unter anderem ein italienischer Verein Interesse an einer Verpflichtung haben (hier nachlesen >>>).

Ramos will in den kommenden Wochen alle Angebote prüfen und steht ab sofort als vertragsloser Spieler für einen Wechsel zu einem neuen Klub bereit.

