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40-Millionen-Angebot: Köln-Shootingstar vor Absprung

Medienberichten zufolge soll der 1. FC Köln ein neues Angebot für Saïd El Mala vorliegen haben. Jetzt könnte es ganz schnell gehen.

40-Millionen-Angebot: Köln-Shootingstar vor Absprung Foto: © IMAGO / Brauer-Fotoagentur
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Verliert der 1. FC Köln seinen Shootingstar?

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Premier-League-Klub FC Brentford ein neues Angebot für Offensivspieler Saïd El Mala abgegeben haben. Der Transfer solle möglichst zeitnah über die Bühne gehen.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, sei Brentford bereit, eine fixe Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro zu überweisen. Weitere fünf Millionen könnten per Bonuszahlungen hinzukommen.

Außerdem soll der Effzeh eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent erhalten. "Es liegt ein Angebot vor", kommentiert Sportdirektor Thomas Kessler die aktuellen Geschehnisse.

Nun bleibt abzuwarten, ob der Traditionsverein das Angebot annimmt. Ursprünglich forderte Köln 50 Millionen für den 19-Jährigen.

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