Ex-Salzburg-Coach verlängert bei WM-Teilnehmer langfristig

Der ehemalige Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, bleibt auch nach der Weltmeisterschaft 2026 Nationaltrainer Kanadas.

Das teilt der kanadische Verband zwei Wochen vor dem WM-Auftakt mit. Der US-Amerikaner verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2030.

"Vom ersten Tag an habe ich eine tiefe Verbundenheit zu dieser Mannschaft, zu diesem Land und zur Ausrichtung des Programms gespürt. Ich bin überzeugt, dass Kanada mit dieser Spielergeneration ein enormes Potenzial hat, und freue mich darauf, die Entwicklung des Fußballs im ganzen Land mitzuerleben", so Marsch.

Kanada trifft bei der Heim-WM in Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz.