NEWS

Austria Wien gewinnt den REWE Juniorcup!

Der Rekordsieger des U19-Turniers holt damit seinen sechsten Titel. Ein U17-WM-Held war auch mit dabei.

Austria Wien gewinnt den REWE Juniorcup!
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

FK Austria Wien triumphiert beim REWE Juniorcup 2026!

Bei der 21. Teilnahme gewinnen die "Veilchen" bereits zum sechsten Mal das U19-Turnier in Göttingen und sind damit Rekordsieger. Im Finale bezwingt die Austria Borussia Mönchengladbach mit 2:0.

Davor setzte sich das Team von Patrick Fürst im Halbfinale mit 2:0 gegen Fulham durch, Hannover 96 wurde im Viertelfinale mit 5:3 nach Verlängerung geschlagen. In der Zwischenrunde gab es ein 4:2 gegen PSV und einen 4:3-Sieg gegen den HSV.

U17-Held dabei

Beim U19-Hallenturnier hatte die Austria auch Unterstützung von einem Teil des erfolgreichen U17-Teams bei der Weltmeisterschaft. Hasan Deshishku (acht Spiele, vier Tore bei der WM) ging für die Veilchen in Göttingen auf Torjagd.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Bei Gregoritsch-Comeback: Klatsche für den FC Augsburg

Bei Gregoritsch-Comeback: Klatsche für den FC Augsburg

Deutsche Bundesliga
2
Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm

Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm

Bundesliga
84
Abgang im Sommer? Englischer Traditionsklub baggert an Sturm-Star

Abgang im Sommer? Englischer Traditionsklub baggert an Sturm-Star

Bundesliga
27
Oliver Glasner zeigt sich nach Cup-Blamage ratlos

Oliver Glasner zeigt sich nach Cup-Blamage ratlos

Premier League
10
Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang

Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang

Serie A
1
Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Bundesliga
27
Mario Balotelli hat wohl einen neuen Klub gefunden

Mario Balotelli hat wohl einen neuen Klub gefunden

International
2
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) FK Austria Wien Hallen-Saison