Austria Wien gewinnt den REWE Juniorcup!

FK Austria Wien triumphiert beim REWE Juniorcup 2026!

Bei der 21. Teilnahme gewinnen die "Veilchen" bereits zum sechsten Mal das U19-Turnier in Göttingen und sind damit Rekordsieger. Im Finale bezwingt die Austria Borussia Mönchengladbach mit 2:0.

Davor setzte sich das Team von Patrick Fürst im Halbfinale mit 2:0 gegen Fulham durch, Hannover 96 wurde im Viertelfinale mit 5:3 nach Verlängerung geschlagen. In der Zwischenrunde gab es ein 4:2 gegen PSV und einen 4:3-Sieg gegen den HSV.

U17-Held dabei

Beim U19-Hallenturnier hatte die Austria auch Unterstützung von einem Teil des erfolgreichen U17-Teams bei der Weltmeisterschaft. Hasan Deshishku (acht Spiele, vier Tore bei der WM) ging für die Veilchen in Göttingen auf Torjagd.