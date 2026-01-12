NEWS

Nach historischer Hinrunde! Porto belohnt Cheftrainer Farioli

Der 36-Jährige macht seit seiner Amtsübernahme einen herausragenden Job. Das wird nun mit einer Vertragsverlängerung honoriert.

Mit 16 Siegen aus 17 Spielen Tabellenführer der portugiesischen Liga. Zudem vier Siege und ein Remis in der UEFA Europa League. Der FC Porto hat seit der Amtsübernahme von Francesco Farioli in 27 Pflichtspielen nur zwei Niederlagen kassiert und befindet sich in bestechender Form.

Diese historische Hinrunde wird nun vom Vorstand honoriert. Wie der Klub am späten Sonntagabend offiziell bekannt gibt, wurde der Vertrag mit dem italienischen Cheftrainer vorzeitig bis 2028 verlängert.

Rücktritt in Amsterdam

In den vergangenen zwei Jahren war Farioli bei Ajax Amsterdam tätig, gab dort jedoch nach dem Ende der abgelaufenen Saison aufgrund der verpassten Meisterschaft seinen Rücktritt bekannt.

Anfang Juli 2025 unterschrieb der 36-Jährige dann beim FC Porto. Zuvor trainierte er noch OGC Nizza und die beiden türkischen Vereine Alanyaspor und Karagümrük.

